NBA》湖人季後賽岌岌可危 詹皇：要走出輸球舒適圈

詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在客場慘敗給沒有主將A.戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘，戰績再度跌落5成，距離西部老八拉開至3.5場勝差，季後賽之路令人堪憂。當家看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對此也非常憂心，自己從來不習慣輸球，但球隊並不是如此，心態上必須做出調整。

「我就是要當故意唱反調的人，」詹姆斯受訪時表示，自己不習慣輸球，也不喜歡輸的感覺，但球隊好像已經很習慣了，因為從未闖進過季後賽，所以不知道該怎麼辦，會感到害怕或不適應，「我們應該要從舒適圈走出來，無論成敗都要全力一搏。」

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率領湖人打進睽違6年的季後賽，詹姆斯坦言這很有挑戰性，並認為球隊可以再打得更好，可是卻飽受傷兵所擾，他也希望波爾（Lonzo Ball）能盡快歸隊，讓球隊戰力更加完整。湖人目前戰績29勝30敗暫居西部第10，剩餘的23場比賽必須好好把握。

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