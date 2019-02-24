SBL Live》施顏宗砍關鍵兩顆三分 達欣笑納二連勝

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 達欣 22 20 18 22 82 裕隆 23 11 23 18 75

第四節

決勝節達欣遭到拉開差距，不過施顏宗、梅奧砍進三分，注入定心丸。不過周伯臣兩罰中一，裕隆又在禁區得分，分差僅剩2分差距，追分階段林力仁砍進逆轉的三分球，達欣喊出暫停。不過暫停後，蘇翊傑與林立仁你來我往互相砍分。麥克連也在禁區放進超前的兩分。下一波球權更是在籃下要到犯規，罰進兩分。桑尼隨後快攻得分。不過關鍵時刻，周士淵遭判違反運動精神犯規。達欣罰球後，再度要回領先。裕隆雖然馬上回敬兩分，不過施顏宗再砍進兩顆三分。時間剩下一分鐘，達欣帶有5分領先。暫停過後，施顏宗再搶到關鍵籃板球，造成裕隆犯規，完成兩罰。最終裕隆無法超前比分，達欣拿下勝利。

新北裕隆桑尼飛身上籃。（記者陳志曲攝）

新北裕隆B.戴維斯（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）



第三節

易籃後，雙方你來我往，分差停滯不前，不過裕隆頻頻挑戰禁區，呂政儒兩罰中一後，分差來到6分。不過雙方接下來命中率大幅下降，裕隆在末段靠著桑尼的發威，拉近差距。

新北裕隆周士淵（中）傷癒復出。（記者陳志曲攝）

新北裕隆周士淵（中）傷癒復出。（記者陳志曲攝）

第二節

開節梅奧三分破網，追平比數。梅奧接連砍進兩顆三分彈，裕隆雖靠著罰球追分，不過達欣已將比數拉開到4分。不過周伯臣先是在籃下得分，防守端再貢獻一個大火鍋，並製造快攻給桑尼得分追平比數。呂濟而跳出為球隊打出三分打，又在中距離得手，達欣領先拉開到6分。

臺北達欣梅奧（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）



新北裕隆呂政儒（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

第一節

開賽兩隊都展現土洋連線，達欣方面麥克連、蘇翊傑合作無間，裕隆方面桑尼、呂政儒也擔起得分箭頭，兩隊互有領先，不過達欣靠著禁區的高度，稍稍領先3分。不過讀秒階段裕隆靠著戴維斯的歐洲步上籃，以及呂政儒的得分反超比數。

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