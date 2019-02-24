SBL》陳堅恩將再度當爸手感順 率璞園大勝台銀

桃園璞園陳堅恩（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕璞園今迎戰台銀，全隊投進10顆三分球，並在強森、陳堅恩合拿38分的帶領下，終場以95：71大勝台銀。

璞園強森首節獨拿10分，加上李啟瑋飆進2顆三分球，首節取得領先優勢，次節輪到簡偉儒表現，三分球2投2中，上半場打完璞園取得雙位數領先，易籃後，仍維持火力，大勝對手超過20分。

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桃園璞園強森（右）飛身爆扣。（記者陳志曲攝）

璞園教練麥班達表示，今天賽前團隊達成共識要守住天使，畢竟前次交手讓他打得太順，「只要我們專注在於防守，就能帶動球隊進攻。」

強森攻下全隊最高24分、8籃板，陳堅恩14分、8助攻次之。陳堅恩的老婆今天也帶著孩子現身球場，預產期在3週之後，將再度當爸，陳堅恩笑說：「當然會比較累，但能多個妹妹陪伴女兒，是件很棒的事情。」

台銀農曆年後首戰雖扳倒金酒，搶下1勝，今面對璞園防守再次崩盤，張博勝攻下全隊最高20分，泰勒19分、12籃板次之，另一洋將天使手感冰冷，攻下10分，兩分球命中率僅15%。張博勝認為，大家心態不夠強壯，因為前一場贏球就鬆懈，但不應該是如此。

臺灣銀行天使（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

桃園璞園總教練麥班達。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行總教練韋陳明。（記者陳志曲攝）

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