高中木棒聯賽》高苑克穀保晉級、壽山淘汰玉里 12強正式出爐

本屆木棒聯賽12強底定。（學生棒球聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，高苑、穀保各取2連勝後24日交手，爭取分組第一，高苑由林逸達完投9局僅失1分領高苑以4：1獲勝，拿下8強賽門票，穀保12強戰得搶勝才能晉級8強；而壽山游騰堯好投領軍下以5：2淘汰玉里，本屆聯賽12強也底定。

16強分組循環賽，分組第一的球隊可以保送8強，高苑與穀保前兩戰都取勝後，這場爭8強賽門票，高苑派出王牌林逸達掛帥主投，前3局形成3上3下，4局上才被林吳晉瑋掃出二壘安打， 即時解危無失分，6局上因隊友失誤後，被邱智呈敲出安打，然後內野又分生失誤，讓他掉1分非責失分，7局到9局順利壓制，僅被敲出1安打。

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總教練李來發表示，「穀保實力也不錯，不能小看他們，所以讓球員配合戰術，打者狀況沒有每一場都很好，主要還是專注力，有照教練方式去做，空揮、打不好都沒關係，最怕怠慢，會影響團隊，打不好沒關係，因為連職棒打者都會有低潮，但企圖心要有，不能沒有企圖心，因為企圖心就沒有動力。」

林逸達用99球完投9局，其中有64顆好球，僅被敲出3支安打，飆4次三振，失1分非責失。李來發說，「高中9局完投不容易，說不定明年就只能投7局，林逸達讓他慢慢增加局數，這場丟出代表作，表現很穩定。」

高苑林逸達完投勝。（學生棒球聯盟提供）

而另一場則由壽山與玉里之戰，王牌投手游騰堯銜命先發，投滿投球數限制才退場，用卡特球有效壓制下，率隊以5：2淘汰玉里，搶下12強晉級資格。

壽山與玉里5局結束戰成1比1平手，6局下壽山突破防線，簡呈皓突襲短打上壘，王騰玉獲得保送，隊長高家俊二壘安打帶回2分，8局下簡呈皓再度靠腳程跑出內野安打，2出局後高家俊再利用失誤上壘，林威志補上右外野安打，此局再添2分，讓玉里無力反撲。

游騰堯主投119球，接近單場120球限制，直到9局解決1人後才退場，被敲6支安打，奪6次三振，失2分有1分責失，拿下勝投。總教練郭東晏表示，本來想換投，但「油條」（游騰堯的綽號）想投下去，就讓他完成這場，這場比賽攻擊有隊長高家俊，防守有游騰堯，他們兩個帶起球隊，攻擊方面雖然高家俊是關鍵，但不得不提的是，簡呈皓兩支內野安打也是「KEY MAN」。

游騰堯先發8.1局好投。（學生棒球聯盟提供）

平鎮、高苑、南英、三民以3連勝之姿取得保送8強資格，下午場次都是敗隊淘汰賽，除了壽山高中擊敗玉里高中之外，鶯歌工商擊退成德高中，東石高中力克善化高中，西苑高中撂倒強恕中學，本屆木棒聯賽12強底定，第四階段淘汰賽賽程也隨之出爐。

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