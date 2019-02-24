中職》總冠軍賽最後1場出賽 養父鐵、小林亮寬仍印象深刻

前兄弟象日籍投手養父鐵（左）、小林亮寬出席中華職棒30週年特展。（記者徐正揚攝）





〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒30週年特展今天首次為洋將安排見面會，邀請前兄弟象日籍投手養父鐵、小林亮寬到場，兩人一致表示，當年來台打中職都有很大的覺悟，印象最深刻都是在中職的第1場，與在總冠軍賽最後1場出賽。

養父鐵指出，大學畢業後在社會人球隊日產自動車打球，因緣際會來台測試加入兄弟象，成為第1個加入中職的日本業餘選手，因為希望可以回日本加入職棒，在中職必須努力做到最好。

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養父鐵表示，剛來台時其實很不安，感謝球迷給他很多鼓勵，他才能在中職有好表現，印象最深刻是在中職第1場，不但投出完封還飆出16Ｋ，還有2001年總冠軍賽第7戰。

「這2場比賽，我想我一生都不會忘記！」小林指出，來台前把中職當成生涯最後1站，對第1場的印象也很深刻，「因為我投得很爛！」，很高興生涯最後是在台灣，2008年總冠軍賽第6戰在他生涯佔有很重要的地位。

小林表示，當時父親不贊成他再打球，來台前兩人大吵一架，2008年總冠軍賽第6戰，是父母親第1次現場看他投球，激勵他交出先發6局無失分，把戰線逼入第7戰。

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