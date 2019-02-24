HBL》不可思議！光復扳倒衛冕軍松山 隊史首闖4強

光復扳倒衛冕軍松山，隊史首闖4強。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中挑戰隊史第2次三連霸，今日面對HBL新勢力光復高中，前三節兩軍戰成平手，光復在末節靠著強悍防守，讓衛冕軍完成沒輒，最終以54：46扳倒松山，取得8強賽的第4勝，締造校史最光榮一勝，不僅是隊史首次擊敗松山，更是史上首次晉級4強，準備在3月16日台北小巨蛋4強決賽大展身手。

光復隊史首次碰到松山為上屆16強預賽，當時綠衫軍以17分之差取勝，而198公分「喬神」喬楚瑜當時繳出18分、9籃板。隨著喬神本屆在禁區展現主宰力，光復向來主打慢節奏的球風，不願與對手拚進攻，此舉有效壓制衛冕軍火力，前三節最多領先松山5分。

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喬楚瑜在禁區展現主宰力。（記者林正堃攝）

雙方在末節一較高低，持續打出「防守戰」，雙方幾乎屢攻不下，剩下4分50秒時，光復以43：40領先，在2分46秒，光復主控余維豪中距離得手，一度領先達6分，松山接著靠著「馬勵兄弟」林勵、馬建豪連取4分，最後73秒只落後光復2分。

松山潘宣頤抄截得手竟發生要命失誤，喬楚瑜在下波進攻發揮價值，抓下進攻籃板補進2分，即使後來只4罰中2，仍率隊打出驚奇，勇闖4強。

光復8強戰績4勝2敗確定立於不敗，即使明日不敵能仁家商，而松山擊敗南山高中、高苑工商擊倒南湖高中，將變成4隊皆為4勝3敗，將比較4隊的對戰成績，南山擊敗高苑、光復，僅輸松山；高苑擊敗松山、光復，僅輸南山；光復雖輸給南山、高苑，但松山僅贏南山，不敵高苑、光復，而光復此仗打敗松山，確定能提前宣告4強到手。

松山林勵。（記者林正堃攝）

光復余維豪。（記者林正堃攝）

光復喬楚瑜賞給松山章富溢火鍋。（記者林正堃攝）

光復隊史首次擊敗松山。（記者林正堃攝）

衛冕軍松山不敵光復，瀕臨淘汰邊緣。（記者林正堃攝）

衛冕軍松山不敵光復，瀕臨淘汰邊緣。（記者林正堃攝）

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