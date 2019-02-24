SBL》「阿飛」施顏宗再次起飛！關鍵三分彈助達欣氣走裕隆

達欣施顏宗關鍵三分球，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕達欣今迎戰裕隆，兩隊一路廝殺至第4節，達欣「阿飛」施顏宗在最後關頭飆進2顆三分球，加上罰球，一口氣灌進8分，助隊以82：75獲勝。

達欣與裕隆兩隊今一路拉鋸，第4節倒數階段，由於林宜輝陷犯規麻煩，由施顏宗替補上陣，他在關鍵時刻飆進2顆三分球，加上讀秒階段兩罰俱中，成為球隊致勝功臣，對於自己的表現，他說：「其他球隊都會放我投外線，但其實平常自己也會練投，剛好在比賽時用上，能幫助球隊很開心。」

請繼續往下閱讀...

達欣林宜輝（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

施顏宗上季季前左膝前十字韌帶斷裂，整季報銷，本季回歸，上場時間並不多，他坦言年前到這幾場，其實信心、狀況都不是很好，也很高興能投進關鍵三分球，幫助自己找回自信。

達欣洋將梅奧揮別前兩戰三分球11投0中的冰冷手感，今三分球3投3中攻下全隊最高26分、6籃板。

達欣梅奧（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

裕隆農曆年後迎回強力洋將桑尼，搭配B.戴維斯，盼在下半季戰績開出紅盤，今桑尼攻下全隊最高24分、4助攻，但也發生8次失誤，賽後他自責表示，自己應該要幫助球隊，卻出現8次失誤，無法接受，也對教練、隊友感到很抱歉。

裕隆桑尼快攻上籃。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/