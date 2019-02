NBA》總教練當空氣？湖人丟包華頓巴士直接開走

〔體育中心/綜合報導〕湖人今以115:128慘敗排在西部倒數、一哥A.戴維斯(Anthony Davis)還輪休的鵜鶘,而賽後紫金軍團更發生一件尷尬的事,就是球隊巴士都開走了,但湖人主帥華頓(Luke Walton)卻沒有上車。

鵜鶘隨隊記者David Grubb今賽後在推特上指出,「幾位冰沙國王球館(鵜鶘主場)工作人員剛告訴我件趣事,湖人的球隊大巴士都已經從球場開走了,但是突然發現,華頓現在了門口,所以已經開走的大巴趕緊又折了回來接華頓,真尷尬...」

請繼續往下閱讀...

So this was interesting. I was talking to some SKC staffers I know as the Lakers’ team bus is pulling off. Suddenly, Luke Walton comes around the corner. Bus gone. It had to come back for the coach. Damn shame. pic.twitter.com/uy0HX7XYIS