NBA》總教練當空氣？湖人丟包華頓巴士直接開走

〔體育中心／綜合報導〕湖人今以115：128慘敗排在西部倒數、一哥A.戴維斯（Anthony Davis）還輪休的鵜鶘，而賽後紫金軍團更發生一件尷尬的事，就是球隊巴士都開走了，但湖人主帥華頓（Luke Walton）卻沒有上車。

鵜鶘隨隊記者David Grubb今賽後在推特上指出，「幾位冰沙國王球館（鵜鶘主場）工作人員剛告訴我件趣事，湖人的球隊大巴士都已經從球場開走了，但是突然發現，華頓現在了門口，所以已經開走的大巴趕緊又折了回來接華頓，真尷尬...」

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So this was interesting. I was talking to some SKC staffers I know as the Lakers’ team bus is pulling off. Suddenly, Luke Walton comes around the corner. Bus gone. It had to come back for the coach. Damn shame. pic.twitter.com/uy0HX7XYIS — David M. Grubb （@DMGrubb） February 24, 2019

湖人記者Harrison Faigen隨後也轉發了此則推特，並緩頰：「如果這是真的，那就代表他們扔下了華頓，還有Jordan Wilkes（湖人籃球營運助理）和他們的保鏢就開走了，所以我覺得應該只是一次意外。」

而湖人記者雖然這樣說，不過近10場僅拿下4勝苦吞6敗的湖人，今在輸給鵜鶘後，與西部第八也拉開到3.5場勝差，晉級季後賽機會越來越渺茫，總教練華頓也因此備受批評。

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