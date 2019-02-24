HBL》能仁再演逆轉秀 14連勝男子組最強

能仁以98：92逆轉南山高中，豪取本屆14連勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕能仁家商不願讓107年學度HBL高中籃球聯賽的連勝中斷，今日靠著主控高錦瑋飆生涯新高31分，丁冠皓繳出「準大三元」，以及雙腳不適王翊帆於末節、延長賽連拿8分，以98：92逆轉南山高中，豪取本屆14連勝，也讓南山4強門票將留到明天再取。

王翊帆在高二就飽受雙腳腳筋不適問題所擾，主帥林正明刻意減少上場時間，不過他在末節再度挺身而出，用關鍵切入將戰局扳平，延長賽更是砍進三分球並騙到對手犯規，完成「四分打」。他說：「我腳不太舒服，所以防守一直漏人，很怕因為自己的關係害球隊輸球。」

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能仁高錦瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

丁冠皓前役對松山連續飆分，率隊上演不可思議逆轉秀，此仗繳出11分、13籃板及9助攻，差1助攻完成大三元。高錦瑋20次出手、命中11球，包括3顆三分球，砍進生涯新高31分及5助攻、4籃板，林正明笑說，「高錦瑋企圖心變好強，我反而有點擔心。」

能仁在8強賽以6連勝獨走，確定在4強決賽穩居頭號種子；南山4勝2敗尚未晉級，得視最終日戰果決定能否前進小巨蛋決賽，最慘狀況是高苑工商擊敗南湖高中，而光復高中打敗能仁家商，而南山若輸松山高中40分，才會遭到淘汰。

能仁王翊帆上籃得分。（記者林正堃攝）

南山彭冠綸。（記者林正堃攝）

南山林心翔上籃得分。（記者林正堃攝）

南山陳冠中跳投得分。（記者林正堃攝）

南山林嘉隆上籃得分。（記者林正堃攝）

能仁高錦瑋延長賽抄球成功，還造成南山林心翔違反運動道德犯規，底定戰局

能仁高錦瑋攻下31分率隊經延長賽獲勝。（記者林正堃攝）

能仁高錦瑋攻下31分率隊經延長賽獲勝。（記者林正堃攝）

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