羽球》直落二贏南韓！李洋／王齊麟首站國際賽就奪冠

李洋（左）／王齊麟奪下西班牙名人賽男雙冠軍。（李洋提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙新組合李洋／王齊麟今天晚間在超級300系列西班牙羽球名人賽男雙決賽，面對南韓組合徐承宰／金元昊，以21：8、23：21封王，「麟洋配」首度搭檔國際賽就順利捧冠。

王齊麟今天一日兩戰，下午先打混雙決賽，與搭檔程琪雅以18：21、15：21，不敵世界排名第14的徐承宰／蔡侑玎，國際賽首搭檔就摘亞軍。

請繼續往下閱讀...

這是王齊麟生涯第三度於超級300系列同時挺進男雙、混雙決賽，先前是2017年台北公開賽、2018年紐西蘭公開賽，生涯第三度超級300系列雙響砲。

21歲南韓選手徐承宰也是挺進男雙、混雙決賽，左手持拍的他被譽為李龍大接班人之一。

王齊麟、徐承宰中間把握時間喘息，壓軸男雙決賽再度提拍上陣。世界排名第76的徐承宰／金元昊，李洋／王齊麟首局完全不給對方機會，加速攻擊，以21：8先馳得點。

進入次局，李洋／王齊麟延續氣勢4：0開局，兩人凌厲攻勢壓著南韓組合打，不過隨後出現零星出界失誤，第一次技術暫停前取得11：9。

南韓組合一度逼平比數，李／王很快找回攻擊節奏，不過16平後，徐／金反倒超前比數，李／王化解對方兩個局點，雙方進入丟士，對方奉送發球失誤，以及出界球，李／王順利奪冠。

李洋賽後表示，這座冠軍對他們是種肯定，「畢竟我們配合的時間很短。自己的話，因為剛脫離舒適圈（換搭檔），到另一個新環境，這成績更是一大肯定。」

李洋（中）／王齊麟拿下西班牙名人賽男雙冠軍。（李洋提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/