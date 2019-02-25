MLB》印地安人台將全上場！張育成首打席敲二壘安

張育成今天先發守游擊，第一個打席就敲出長打。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天印地安人與響尾蛇隊的熱身賽，可說是另類的「台將之夜」，除了印地安人隊先發投手是胡智為外，張育成同時也是先發游擊手，捕手朱立人以及投手江少慶也全都替補出賽。

胡智為此役先發首局就遭遇亂流，先是被連續安打失掉1分，隨後再投出保送，接著被打長打以及對手的犧牲打掉分，第一局就失掉3分。

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第二局胡智為又被首名打者敲出安打，不過他隨後回穩，讓接連三名打者出局，結束今天的先發任務，總計胡智為本場比賽先發2局，被敲4安失掉3分都是自責分，送出1次保送沒有三振。

胡智為今天先發2局失3分。（資料照）

昨天替補上場沒有敲安的張育成，今天是先發游擊手打第八棒，第一個打席就敲出左外野方向的二壘安打，這也是他春訓首安，隨後他在第四局擊出右外野飛球被接殺，第六局擊出游擊滾地球形成野手選擇，本場比賽張育成三打數1安打，沒有被三振。

江少慶在第七局被球隊換上投球，同時球隊也讓朱立人上場接補，江少慶先是讓首名打者出局後被接連敲出兩支短程安打，隨後回穩解決接下來的兩位打者，第八局江少慶在送出保送後被換下場，本場比賽總計出賽1局，被敲2安送出1次保送，沒有失分。

而朱立人則在第八局擊出中外野飛球遭到接殺，本場比賽一打數沒有安打。

江少慶一局無失分，被敲兩安。（資料照）

這場比賽響尾蛇隊靠著首局的大局，第3、4、6、9局再下分數，終場以12：3擊敗印地安人隊。

朱立人一打數無安打。（資料照）

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