NBA》你累了嗎？子弟兵痛苦哀號 總教練反應讓人笑了

D.格林誤踩隊友跳離場邊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日金州勇士以112：118在主場敗給休士頓火箭，勇士在第四節還傷了「綠巨人」D.格林（Draymond Green），他下場治療後並沒有再回到比賽，勇士可以說是賠了夫人又折兵。

當時比賽末節剩下8分56秒，D.格林防守火箭主控保羅（Chris Paul）時，左腳踩到前來補防的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）腳上，D.格林隨即單腳跳到場外，倒地後表情相當痛苦，好笑的是，D.格林倒在總教練柯爾（Seve Kerr）面前，他卻絲毫沒有察覺，直到D.格林痛苦大叫，柯爾才驚覺子弟兵受傷了。

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Hey, coach, Draymond's hurt ... coach? Coach! STEVE. pic.twitter.com/7mYbAGBNYo — Dime （@DimeUPROXX） 2019年2月24日

賽後被問到D.格林的傷勢，柯爾表示他不認為這是一個非常嚴重的傷害，應該很快就能歸隊，但詳細的狀況要等檢驗報告出來才能確定，D.格林本場比賽打了24分鐘拿下4分4籃板3助攻的成績，賽後經過治療自己也覺得並無大礙。

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