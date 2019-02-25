NBA》不只擋拆與進攻 林書豪前教頭讚他攻守俱佳

剛轉披暴龍戰袍的林書豪。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕今天奧蘭多魔術在客場以113：98戰勝多倫多暴龍，賽後魔術總教練克里佛（Steve Clifford）接受記者的採訪時，為林書豪打抱不平，認為他是一名攻守俱佳的球員，並非只有擋拆能力，另外，也提到暴龍找來M.加索（Marc Gasol）補強禁區是一樁很棒的交易。



克里佛指出，林書豪是一個攻防俱佳的球員，但人們都只關注到了他的擋拆能力，「我和林書豪在黃蜂合作過，他和其他好手一樣可靠，每天都會做好準備，是我見過的最可靠、最好勝的球員之一，此外，沒有得到足夠認可的是，其實他攻防俱佳，普遍人都只看到他的擋拆能力，認為他是進攻型的球員，但他也是一名很棒的防守球員。」克里佛說道。

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魔術總教練克里佛曾在黃蜂隊執教時帶過林書豪。（資料照）

此外，克里佛還認為M.加索在前幾個賽季可以說是NBA最棒的中鋒之一，雖然他沒有執教過M.加索，但他覺得暴龍找來M.加索是非常重要的交易，「我的意思是，M.加索可能是過去幾個賽季裡最好的中鋒之一，沒有幾個球員能達到他的水準，甚至可以說他是這段時間的最佳中鋒，我常因為他受到許多折磨，對暴龍來說這是一樁很棒的交易。」克里佛說道。

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