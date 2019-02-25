NBA》林書豪6分5助攻 暴龍中止7連勝

林書豪（左）持球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在一哥雷納德（Kawhi Leonard）輪休缺陣的情況下，暴龍今天在主場被魔術壓著打，以98：113輸球，終結7連勝，但戰績仍高居東部第二。

魔術中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）獲得23分、12籃板、羅斯（Terrence Ross）從板凳出發，對老東家砍下28分成為大功臣。

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此役林書豪在第1節剩下8分03秒時替補上場，但多次出手沒進，2罰也落空，直到第三節才上籃攻下2分，第4節開始不到1分鐘，林書豪要到犯規，兩罰皆中，終場前30秒再持球上籃添2分。

總計林書豪此役共打18分鐘，8投2中，包括三分球2投0中，攻下6分，另有5助攻。

暴龍明星控衛羅利（Kyle Lowry）得到19分和10次助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下10分和11個籃板，M.加索（Marc Gasol）則有16分。

羅斯（左）攻下全場最高分。（美聯社）

林書豪今命中率不佳。（美聯社）

羅利（左）攻下全隊最高分。（美聯社）

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