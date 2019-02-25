壘球》連大聯盟也不曾出現！她四局狂轟「完全全壘打」（影音）

@RazorbackSB's Danielle Gibson hit the HOME RUN CYCLE on Saturday.



（No one in MLB history has ever done that.） pic.twitter.com/iMrdTQm2NI — espnW （@espnW） 2019年2月24日

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊的霍特（Brock Holt）在去年的世界大賽擊出完全打擊，成為大聯盟季後賽史上第一人，而大聯盟史上從未出現過完全全壘打。但在美國時間上周六，阿肯色州立大學女壘隊的吉布森（Danielle Gibson），在壘球賽場上只花了4局就完成了這項驚人之舉。

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吉布森在這場比賽當中，她先是在第一局敲出了兩分彈，隨後在第二局敲出三分彈，第三局敲出滿貫全壘打，最後在第四局敲出陽春砲完成「完全全壘打」。這場比賽最後球隊也以15：3贏球，吉布森一個人就包辦了10分打點，同時這也是NCAA史上第6位單場擊出4支全壘打的選手。

在美國職棒大聯盟的歷史上，目前還尚未有人達成這項成就，而歷史上總共也有18次單場四響砲的比賽，儘管吉布森這項紀錄帶有著運氣成分（因為打者沒辦法控制打擊時壘上有幾位跑者），但依舊是相當難能可貴。

吉布森敲出完全全壘打。（圖片取自推特）

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