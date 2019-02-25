MLB》屋漏偏逢連夜雨 馬林魚傷大物新秀又被轟再見滿貫彈（影音）

✅ Two-homer game

✅ Walk-off grand slam#Pirates No. 2 prospect Ke'Bryan Hayes had quite an afternoon: https://t.co/klBNPbHVmM pic.twitter.com/LnnpX7ehzF — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2019年2月25日

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊在今天的比賽當中，百大新秀第99名的梅沙（Victor Victor Mesa），在第六局擊出雙殺打時右腿筋拉傷，隨即被換下場，隨後他們更在第九局遭到海盜隊大物新秀海伊斯（Ke'Bryan Hayes）擊出再見滿貫砲輸球，

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梅沙賽後被列入每日觀察名單當中，他將會在美國時間周一進行檢查。梅沙是馬林魚隊從古巴簽來的大物外野新秀，在今年的MLB百大新秀排行榜名列第99名，預計會在2020年登上大聯盟，而他最有利的武器是他的速度以及守備功力，他在速度的得分上來到65、臂力65、守備60，他的打擊以及力量分別為50和45。

馬林魚隊大物新秀梅沙。（圖片取自推特）

這場比賽砲聲隆隆，雙方合計擊出5發全壘打，海盜隊海伊斯單場雙響砲，其中包含了第九局的再見滿貫彈。另外韓製砲手姜正浩今天也有單場雙響砲，馬林魚隊的前大物新秀布林森（Lewis Brinson）也擊出一發陽春砲，海盜隊以10：6擊敗馬林魚隊。

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