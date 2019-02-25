足球》皇馬靠VAR贏球？ 卡塞米羅假摔惹議

這場比賽製造爭議的卡塞米羅（圖左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第25輪賽事，皇家馬德里（Real Madrid）做客萊萬特（Levante）主場，皇馬靠著兩顆12碼進球，終場2：1踢館成功，引起熱議的是皇馬的第二顆進球，卡塞米羅（Carlos Casemiro）疑似禁區內假摔，經VAR（影像輔助裁判）判決後，依舊給予12碼判定，靠著這顆致勝球，皇馬全取3分積分離開。

Slight dive by Casemiro there #LaLiga #LevRma pic.twitter.com/WH9bhe3csF — Smallclone （@Smallclone_） 2019年2月24日

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比賽上半場來到第43分鐘，皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）靠著萊萬特中場巴爾迪（Enis Bardhi）的禁區內手球，經VAR判決為12碼無誤，踢進本場比賽第一球，皇馬先馳得點，上半場比分以1：0坐收。

比賽來到下半場第60分鐘，萊萬特的前鋒馬爾提（Roger Martí）靠著隊友默拉雷斯（José Luis Morales ）在左路的精彩傳中球，馬爾提拖車跟進後把球鏟進球門內，將比分追平至1：1。

整場比賽最具爭議的時刻，皇馬中場卡塞米羅在禁區內經慢動作看後疑似假摔的動作，經VAR判決為犯規，使得皇馬再獲得1顆，且是本場第2顆的12碼罰球機會，皇馬的威爾斯前鋒貝爾（Gareth Bale）沒浪費這天上掉下來的禮物，靠著這顆12碼進球又將比數超前至2：1，終場比數2：1皇馬勝利。

值得一提的是，兩隊本場比賽皆各有一位球員領到紅牌，皇馬也因為這場勝利與巴薩的積分維持在9分差，尚保有爭冠的機會。

貝爾此役替補上陣攻下一球。（路透社）

萊萬特球員因進球而慶祝。（法新社）

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