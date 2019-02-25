MLB》45歲鈴木一朗快腿盜壘成功 驚呆現場球迷（影音）

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕45歲的鈴木一朗依然有雙快腿，今天在水手對上洛磯的熱身賽中演出盜壘成功，這是他睽違514天再度在實戰中完成盜壘，驚呆在場球迷。

鈴木一朗今天擔任水手隊第六棒左外野手，首打席選到保送，並趁著投手葛雷（Jon Gray）不注意時啟動盜壘，捕手傳了一個彈跳沒有抓到一朗。不過下個打席一朗遭到三振，在第五局被換下休息。

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一朗上一次在大聯盟盜壘是還在馬林魚時期的2017年9月28日，這是他睽違514天再次在實戰中盜壘成功，不過賽後他仍不滿意，說都沒有進步。

45 year old Ichiro with the steal for @Mariners He would score on a single. #MarinersST #WHEREiROOT pic.twitter.com/QpsVk8ZmP3 — ROOT SPORTS™ | NW （@ROOTSPORTS_NW） 24 February 2019

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