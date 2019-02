MLB》45歲鈴木一朗快腿盜壘成功 驚呆現場球迷（影音）

鈴木一朗。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕45歲的鈴木一朗依然有雙快腿,今天在水手對上洛磯的熱身賽中演出盜壘成功,這是他睽違514天再度在實戰中完成盜壘,驚呆在場球迷。

鈴木一朗今天擔任水手隊第六棒左外野手,首打席選到保送,並趁著投手葛雷(Jon Gray)不注意時啟動盜壘,捕手傳了一個彈跳沒有抓到一朗。不過下個打席一朗遭到三振,在第五局被換下休息。

一朗上一次在大聯盟盜壘是還在馬林魚時期的2017年9月28日,這是他睽違514天再次在實戰中盜壘成功,不過賽後他仍不滿意,說都沒有進步。

45 year old Ichiro with the steal for @Mariners He would score on a single. #MarinersST #WHEREiROOT pic.twitter.com/QpsVk8ZmP3