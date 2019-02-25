NBA》禁區雙塔主宰賽場 金塊擊沉快艇進逼龍頭

約基奇（左）今天拿下22分16籃板好表現。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前位居西部第二的丹佛金塊，今天在主場迎戰洛杉磯快艇，靠著金塊雙塔約基奇（Nikola Jokic）與P.米爾塞普（Paul Millsap）合力轟下41分32籃板的帶領下，以123：96擊沉快艇，現在僅落後龍頭勇士1場勝差。

傷癒復出的P.米爾塞普（左）拿下19分16籃板。（美聯社）

本場比賽快艇大部分時間都處於落後，第二節快艇靠著加林納里（Danilo Gallinari）與坦波（Garrett Temple）的連續罰球將比分追到45：45平手，但馬上被金塊打出一波11：0的攻勢將雙方差距拉開，雖然中鋒約基奇在下半場遇到犯規麻煩，但因為膝傷休息3場比賽的P.米爾塞普跳出來接管比賽，沒有給快艇一絲絲逆轉的機會，最終以123：96大勝快艇。

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金塊約基奇全場拿下22分16籃板3助攻，P.米爾塞普19分16籃板2助攻，J.穆雷（Jamal Murray）16分4籃板6助攻，板凳出發的G.哈里斯（Gary Harris）為球隊貢獻14分。

快艇板凳出發的L.威廉斯（右）攻下全場最高的24分。（今日美國）

快艇板凳出發的L.威廉斯（Lou Williams）攻下全場最高的24分2籃板2助攻，而先發前鋒加林納里則攻下19分4籃板，剛從灰熊轉戰快艇的J.格林（JaMychal Green）則貢獻13分9籃板。

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