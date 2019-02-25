棒球》亞利桑那「林來瘋」 林家正系列賽猛灌9分打點 （影音）

2019/02/25 09:30

〔體育中心／綜合報導〕林家正既昨日雙重賽有精彩演出後，今天在系列戰最後一場比賽，再度繳出單場雙安，率領亞利桑那州立大學以17：2取得勝利，系列賽以3勝橫掃加州大學戴維斯分校。

林家正今天以指定打擊的身分打第四棒，他在首局得點圈有人時，擊出穿越游擊防區的紮實安打，幫助球隊先馳得點。第三局擊出滾地出局帶有打點。並在第五局更換守位，從指定打擊換成捕手，第六局又擊出二壘安打。

本場比賽林家正6打數2安打，打回2分打點，系列賽一共敲進9分打點。林家正這個賽季一共打回16分打點，是球隊最多。

亞利桑那州立大學在拿下這場比賽後，開季取得7勝0敗的好成績，這場比賽表現最好的選手是Trevor Hauver，他全場敲出三支安打，灌進生涯新高的7分打點，這是自2011年以來，再度有亞利桑那州利大學的選手完成這項紀錄。Hauver今天敲出一支全壘打，是他的生涯首轟。

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