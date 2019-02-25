MLB》怪物新秀春訓首戰 大聯盟釋出驚人練打影片（影音）

#VladJr BP is something else. pic.twitter.com/Ap6Vtz4NDC — MLB （@MLB） 2019年2月24日

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天在對上金鶯隊的比賽中登場，他在第三局擊出內野滾地安打，幫助球隊追平比賽，賽前他在打擊籠當中的打擊練習更吸引了大聯盟官方關注。

小葛雷諾首打席擊出滾地出局，第二次上場後同樣擊出滾地球，不過他賣力地跑上一壘形成內野安打，該局他也靠著隊友的安打跑回本壘，但他撲回到本壘的姿勢稍微卻有些不順暢。他在第五局時第三次上場打擊，最後擊出右外野飛球出局，本場比賽小葛雷諾三打數1安打，打進1分打點也跑回1分，雖然沒有長打出現，卻展現他在場上積極的拚勁。

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今日小葛雷諾影片

大聯盟也在他比賽前，釋出他在打擊籠練打的影片，影片當中小葛雷諾的驚人的揮棒速度和擊中球的飛行速度都讓人印象深刻，大聯盟也讚道他的打擊練習相當出色。

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