足球》PK大戰勝出！ 曼城再添一座英格蘭聯賽盃冠軍

曼城奪得英格蘭聯賽盃冠軍，隊長孔帕尼高舉冠軍獎杯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日英格蘭聯賽盃（EFL Cup）決賽，曼徹斯特城隊（Manchester City）相隔兩週再度對上藍軍切爾西（Chelsea），切爾西欲報先前英超聯賽作客被曼城6：0血洗的一箭之仇，可惜最終笑到最後的依舊是曼城，兩隊鏖戰到PK大戰才由曼城以4：3勝出。

比賽一開賽2秒即罕見地出現犯規，曼城的阿根廷球星阿奎羅（Sergio Agüero）吃了一記拐子後倒地，之後兩軍雖然攻勢頻頻，但各自也都屢次化解危機，比賽第72分鐘，魯迪格（Antonio Rüdiger）於禁區外放倒曼城球員，使得曼城獲得一顆禁區外的自由球機會，可惜德布勞內（Kevin De Bruyne）未能將球送進球門，由於正規賽上下半場及延長賽皆無入球產生，賽事以0：0的比分進入到PK大戰。

請繼續往下閱讀...

PK大戰第一位上場的喬吉尼奧（Jorge Luiz Frello Filho簡稱Jorginho）踢出的皮球即被撲出，但接下來切爾西的第2和第3點皆能踢進球門，藍月亮軍團則是前兩點都成功破門直到第3點的薩內（Leroy Sane）才首次被撲出，兩隊前3點踢完暫時2：2平手

代表切爾西踢第4點的路易斯（David Luiz）踢球角度過於刁鑽，球中立柱彈出，隨後兩隊都沒有錯失進球機會，終場曼城於PK大戰以4：3驚險勝出。

值得關注的還有切爾西的主教練薩里（Maurizio Sarri）與當今足壇門將轉會費記錄的科帕（Kepa Arrizabalaga）間的關係，延長賽時科帕拒絕被換下場而與主教練有言語上的交鋒，後來他還是留在場上繼續比賽，只可惜最終還是無緣捧盃，這次的爭執是否會影響到日後球員對教練的信任感還有待觀察。

這座冠軍是曼城近6年來第4座英格蘭聯賽盃冠軍，而隊史共6次封王，切爾西則是隊史有5次登頂記錄。

踢進最後一球的史特林相當興奮。（路透社）

喬吉尼奧未能踢進PK大戰的12碼球。（法新社）

輸球的切爾西球員們相當懊惱。（路透社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/