日職》雙獅賽後好消息 吳念庭隨西武一軍

西武獅吳念庭。（資料照，特派記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在和統一獅兩場交流賽都敲安後，效力西武獅的台灣內野手吳念庭今天也有好消息傳出，將隨一軍春訓，也準備參與官辦熱身賽。

在日職春訓於2月1日開始時，3名效力西武的台灣球員只有郭俊麟隨一軍，吳念庭和從巨人轉隊的廖任磊都被分發到二軍。西武一軍昨天在高知結束和羅德的交流賽後，今天休息返回宮崎，吳念庭也正式加入一軍的A組行列，和郭俊麟作伴。

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在其他異動方面，去年拿下11勝的榎田大樹因左肩不適，暫時脫離一軍陣線，而另一投手本田圭佑則留在高知，隨二軍調整。吳念庭則和20歲投手伊藤翔被拉上隨一軍到宮崎，隨隊明天起在宮崎進行3場熱身賽後，3月2日起正式展開官辦熱身賽。

由於競爭激烈，吳念庭去年在西武一軍只有8場出賽機會，是他自2016年出賽以來例年最少的一軍出賽場數，他則期許自己每年的表現一定要比前一年更好，希望今年能夠站穩一軍。

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