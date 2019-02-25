MLB》哈波要110億史上最肥約即將入袋！？這幾天最關鍵

哈波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場大咖哈波（Bryce Harper）究竟情歸何處？費城人老闆米德爾頓（John Middleton）近日直接搭著私人飛機前往哈波的老家「賭城」拉斯維加斯，與哈波和經紀人波拉斯展開三度會談，哈波陣營要求的價格來到3.5億到3.6億美元（約新台幣110億）之間，而且這幾天就是簽約關鍵期。

費城當地記者布林（Matt Breen）表示，費城人老闆已經結束拜訪哈波的行程，雙方仍未簽約，但費城人相當樂觀，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）指出，正式簽約可望在美國時間周二就塵埃落定。

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記者海曼（Jon Heyman）今天在推特上表示：「並不是說費城人不受青睞，但聽說還有更多球隊在賭城和哈波會面。費城人的優勢包括球隊體質、球迷基數、老闆與哈波的面談相當愉快、也想花大錢，但是爭奪戰仍在持續。」

海曼還指出，哈波陣營的要價約在3.5億到3.6億美元之間。若順利簽約，將超越史坦頓的3.25億美元，成為北美職業運動史上最大合約。

除了費城人，另外還有教士、巨人、國民、白襪，也都是這個休賽季密切與哈波扯上關聯的球隊。

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