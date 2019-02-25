NBA》墊底尼克擊敗馬刺 終止隊史最長主場18連敗

尼克隊終止近期18連敗後，三場比賽拿下兩場勝利。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟墊底的尼克隊今天在主場迎戰西部第7名的馬刺隊，尼克靠著多森（Damyean Dotson）以及全隊合計6人得分上雙，終場以130：118取得勝利，並終止難堪的隊史最長主場18連敗。

上次尼克隊在主場贏球，已經是去年美國時間12月1日對上公鹿隊時，今天尼克隊眾將表現優秀，諾克斯（Kevin Knox）、D.史密斯（Dennis Smith Jr.）與穆迪耶（Emmanuel Mudiay）都拿下19分，同時諾克斯還抓下10記籃板完成「雙十」，D.史密斯送出13記助攻，同樣也是一場「雙十」演出，替補上場的M.羅賓森（Mitchell Robinson）也拿下15分14籃板5阻攻的成績。

請繼續往下閱讀...

新秀諾克斯拿下19分10籃板。（今日美國）

D.史密斯（中）拿下19分13助攻。（今日美國）

馬刺隊主將德羅森（DeMar DeRozan）砍下全場最高的32分還抓下9籃板，而另外一位主將艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）因為犯規麻煩，只出賽21分鐘，拿下18分3籃板。

馬刺隊近期的客場之旅表現極差，7場比賽當中只贏下一場，下場比賽他們要作客籃網主場，面對本季崛起的籃網隊，馬刺隊顯然還有一場硬仗要打。

德羅森（左）砍下全場最高分，無奈馬刺仍遭到尼克隊擊敗。（法新社）

馬刺隊近10場比賽拿下4勝，在輸掉這場比賽後，戰績已經與快艇隊並列，只領先西部第九名的國王隊1場勝差，若是馬刺隊再無法找回狀態，他們將與季後賽漸行漸遠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/