足球》曼聯傷了又傷！ 0：0戰平世仇利物浦

曼聯中場馬塔因傷下場治療。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第27輪賽事，由利物浦（Liverpool）作客老特拉福球場，迎戰曼徹斯特聯隊（Manchester United），兩軍的世仇對決最終以0：0和局收場，各取1分積分，相當罕見的是兩隊合計上半場就有4名球員傷退，其中曼聯就包辦三個，換人名額在上半場即使用完畢，但利物浦也未能利用體力上的優勢拿下比賽勝利。

上半場比賽第16分鐘，利物浦中後衛馬蒂普（Joël Matip）在禁區外被曼聯球員放倒而獲得一記具有威脅性的禁區外自由球，但薩拉赫未能把握住機會首開紀錄，即便利物浦利用曼聯因傷勢狀況過多的機會頻頻進攻，但曼聯優異的後防表現讓利物浦未能越雷池一步，兩隊維持這0：0比分僵持到比賽結束。

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上半場球員傷勢頻傳，光是上半場就有四名球員傷退，先是比賽第21分鐘曼聯的西班牙中場埃雷拉（Ander Herrera）受傷下場，緊接著比賽第25分鐘，同是曼聯的西班牙中場馬塔（Juan Mata）也因傷提前離場，英格蘭的進攻好手林加德（Jesse Lingard）被換上場，利物浦則是在比賽第31分鐘，巴西前鋒費爾米諾（Firmino）因傷勢影響被換下，很不幸的上半場結束前，比賽第43分鐘，剛被換上來不久的林加德又傷退，換上智利天王桑切斯（Alexis Sanchez）替補，曼聯上半場就將換人名額全數使用完畢，甚至曼聯的拉許福德（Marcus Rashford）也有些許傷勢出現，但因為換人名額已全數用盡，因此他只能咬牙硬撐完比賽。

曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）執教英超前10場比賽拿下26積分（10勝2和0敗）的佳績，這也是首度執教英超球隊頭10場的新記錄。

這場比賽控球時間比為利物浦64.5%遠優於曼聯的35.5%，射門次數利物浦7：6曼聯，射正次數利物浦1：3曼聯。

利物浦前鋒費爾米諾受傷表情相當痛苦。（路透社）

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