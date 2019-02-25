NBA》拼老命！詹皇四處纏冰袋受訪 「我還沒習慣輸球」

湖人球星詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨湖人在客場以115：128不敵少了A.戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘賽後湖人氣勢明顯低迷，湖人主將詹姆斯（LeBron James）罕見最後受訪，明顯不滿意比賽結果，還表示：「湖人過去幾年，大家都習慣輸球，但我並不習慣，我永遠都不習慣輸球。」

根據湖人隨隊記者Bill Oram說法，詹姆斯在賽後通常都是第一位接受採訪的球員，昨天賽後因為接受按摩治療時間拉長，在更衣室待了20分鐘才現身受訪。

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他的雙膝、腰背以及左側腹股溝都纏著冰敷袋，看起來格外狼狽，詹姆斯受訪時表示：「上次大傷後仍需找回體能，但目前在場上奔跑並沒有大礙。」

34歲的詹姆斯之前左側腹股溝傷勢缺席了18場比賽，昨天也可以說是拚了老命打球，打了39分鐘，攻下27分、7籃板、2助攻、4抄截，甚至在比賽中腳踝受傷，治療後還回到場上繼續奮戰，儘管他已經竭盡所能想幫助球隊贏球，但最終還是無力回天，對於此結果詹姆斯顯然無法接受。

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