MLB》洋基開幕戰一壘手競爭白熱化 輸家恐遭下放

維特（左起）與柏德將在春訓競爭開幕戰一壘手的位置。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊開季一壘守的競爭越趨白熱化，昨天「鳥哥」柏德（Greg Bird）單場2支2後，今天先發的維特（Luke Voit）表現更加亮眼，他單場3支2，當中包含一發3分彈，全場貢獻4分打點。

柏德與維特兩人將在春訓爭奪洋基開幕戰一壘手的位置，這同時也可能會是兩人是否能待在大聯盟的一場戰鬥。根據《紐約郵報》報導指出，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）在受訪時透露，即使兩人都健康，球隊也沒有必要將兩人都留在大聯盟。

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根據《MLB TradeRumors》指出，目前柏德與維特兩人都還有下放小聯盟的選擇權，因此只要誰獲得開幕戰一壘手的位置，另一人就很有可能會被下放到小聯盟3A。

布恩表示，柏德的守備較好，不過維特在這個春天的防守也有所進步。根據《ESPN》記者Coley Harvery透露，目前維特在這個競爭中處在領先地位。

維特（右）今天擊出三分砲。（美聯社）

布恩也透露，洋基隊在季末簽來的拉梅修（DJ LeMahieu）也有機會客串一壘手，生涯主要守二壘的他曾在2011年打亞利桑納聯盟時守過7場一壘，根據《Baseball Reference》資料顯示，他在大聯盟生涯只守過4場一壘，在13局的守備當中沒有發生任何失誤。

拉梅修可能在今年賽季客串擔任一壘手。（資料照）

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