MLB》昔日強投山塔納拼了 加盟白襪想回大聯盟

山塔納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日強投山塔納（Ervin Santana）近日與白襪隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，期待能夠爭取球隊的第五號先發，如果順利登上大聯盟，將獲得430萬美元薪資，成為球隊第二高薪的先發投手。

36歲的山塔納2005年在天使隊升上大聯盟，8個球季有5季繳出雙位數勝投，2015年跟雙城簽了4年5500萬美元合約還打隊史紀錄，2017年繳出16勝佳績，不過去年球季因為投球的中指受傷，只出賽5場投24.2局，防禦率8.03，直球均速只剩下89.4英哩。

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待在大聯盟14個球季，山塔納累積149勝125敗，防禦率4.06，過往穩定的戰績也被白襪相中邀請春訓，開季他力拼重返大聯盟的機會，芝加哥媒體還表示，白襪隊春訓期間提供給他的置物櫃，原本是保留給自由球員馬查多（Manny Machado）的。白襪隊先前積極爭取馬查多加盟，但他最後選擇去了教士。

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