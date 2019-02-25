高球》不滿意場上表現？老虎伍茲墨西哥賽獲第10罕見拒訪

老虎伍茲罕見拒訪。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕墨西哥高球世錦賽今進行最後一輪賽事，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）繳出69桿，並以總桿數276桿並列第10，但他因不滿意自己的表現，賽後罕見拒訪；冠軍則由美國名將強森（Dustin Johnson）拿下。

對於高球選手而言，當自己表現不理想時，可以婉拒媒體的賽後訪問，但伍茲一向是「好好先生」，無論表現好壞，鮮少拒絕媒體的要求，ESPN記者也指出，伍茲拒訪這種情況已很久未發生。

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伍茲今抓下3博蒂、1柏忌，繳出低於標準桿3桿的69桿，並以總桿數276桿，拿下並列第10名，帳面上看起來不差，但這回合出現6次三推，讓他錯失很多抓鳥機會，賽後他也告訴PGA的官員：「很不幸的是，我在最後兩輪的比賽推桿確實不好。」

老虎伍茲以總桿數276桿並列第10。（今日美國）

伍茲下一場賽事為3月初的阿諾帕瑪邀請賽，近期將積極投入訓練，希望盡快找回推桿狀況。

美國好手強森今抓下6鳥、1柏忌，最後一回合打出低於標準桿5桿的66桿，並以總桿數263封王，這是他生涯第20座美巡冠軍，也是個人第6度在世錦賽封王。

美國名將強森拿下冠軍。（今日美國）

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