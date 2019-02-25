MLB》道奇王牌克蕭驚傳罹「死臂」？ 暫無限期關機

克蕭今天沒有投球，帶著兒子和女兒出現在春訓基地。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）驚傳罹患俗稱「死臂」的症狀，暫時無限期停機，不過可能也就這一個月，因為道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他仍依照原定計畫，將連續第九年擔任球隊開幕戰先發投手。

克蕭在週三牛棚練投結束後，表示狀況不佳，總教練羅伯茲強迫他休息，從那之後克蕭就沒有投球，羅伯茲還表示，克蕭不排除罹患投手常見的疾病「死臂」（dead arm）。

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過去包括塞爾（Chris Sale）、赫南德茲（Felix Hernandez）等大投手也都得過此症狀，常見現象包括因為心理、肩膀疲勞等因素，投球時感覺手臂像「死」了一樣，球速也明顯下滑。

不過今天羅伯茲指出，克蕭可能是左肩膀發炎，正在服用抗發炎的藥物，不需要進行核磁共振檢查。

「他現在感覺很好，暫時休息只是一個過程而已，我們還有時間來解決問題，不需要擔心。」羅伯茲說道。

克蕭生涯11年全效力道奇，3度榮膺國聯塞揚獎，貢獻153勝69敗，防禦率2.73，去年季後與道奇簽下3年9300萬美元的延長合約。

克蕭牽著兒子。（USA TODAY Sports）

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