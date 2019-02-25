足球》重要的一勝！ 兵工廠重回英超四強

兵工廠球員們一起慶祝進球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第27輪賽事，兵工廠（Arsenal）於主場迎戰還在降級區掙扎的南安普敦（Southampton），兵工廠靠著亞美尼亞中場姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）以及法國前鋒拉卡傑特（Alexandre Lacazette）各斬獲一球，終場2：0擊敗南安普敦，由於曼聯這輪賽事遭利物浦踢和，兵工廠的英超排名因此擠下曼聯，上升至第四。

上半場比賽的部份，比賽第6分鐘拉卡傑特接獲姆希塔良禁區內的傳球，將皮球射入門框內，1：0兵工廠暫時領先，比賽到了第17分鐘，伊沃比（Alex Iwobi）從左路送出一個漂亮橫傳球到右路的隊友，姆希塔良也沒辜負隊友好意，直接將球推射入網，比分改寫至2：0，下半場比賽雖然兵工廠依舊掌握場上局面，但兩隊皆未能再有入球的出現，因此最終比分為2：0，兵工廠拿下重要的3分積分，並重回英超第四的位置。

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由於曼聯和利物浦踢和，而兵工廠贏球，現階段兵工廠以積分53分回歸英超第四的位置，曼聯的52分積分則跌到第五名，少賽一輪的切爾西積分有50分，目前英超4到6名的卡位戰相當激烈，差距不過3分，各隊都要搶前四名，希望享有下賽季歐冠的出賽權，皆下來的賽事肯定會更加激烈。

龍頭之爭也一樣精彩，這輪曼聯和利物浦踢和（各取1分），曼城則是能將積分差距再縮小，目前僅僅落後第一名的利物浦1分（利物浦66分，曼城65分），南安普敦則是僅有24分積分，維持在降級區的第18名。

本場賽事兵工廠握有62.3%的控球時間比，南安普敦則只有37.7%，兵工廠擁有12次射門，南安普敦則是10次射門，兩隊射正次數為相同的4：4。

拉卡傑特今年目前在英超已經斬獲11顆進球和5次助攻，姆希塔良則是5球2助攻。

拉卡傑特收穫一球。（資料照，路透社）

兩隊球員的賽後擁抱，英雄惜英雄（資料照，路透社）

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