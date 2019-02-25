MLB》馬查多前往教士 鮑爾竟比球迷還高興（影音）

My boy Manny Machado signed with an NL team to support the #LowerTrevorsERAFoundation bless your soul Manny. Bless your soul! @Mlb @mlbnetwork @Indians @Padres #RallyTogether #FriarFaithful pic.twitter.com/zHdkGotFMB — Trevor Bauer （@BauerOutage） 2019年2月23日

〔體育中心／綜合報導〕馬查多以10年3億美元大約加盟聖地牙哥教士隊，最高興的竟然不是教士隊球迷，而是印地安人隊強投鮑爾（Trevor Bauer）？鮑爾在自己的推特上釋出一則雙方會面的畫面，他在影片當中對著馬查多說：「我的防禦率會直接下降1分。」

鮑爾在影片中與馬查多擁抱，並對著馬查多說，「我好高興你現在在國家聯盟，你不懂，我的防禦率會整整下降1，太感謝你了。」隨後鮑爾對馬查多說，他們會在夏天見面，意指他認為自己和馬查多都會入選今年於克里夫蘭舉辦的明星賽。

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鮑爾向馬查多表示感謝。（圖片取自推特）

鮑爾去年投出生涯年，27場先發當中拿下12勝6敗，防禦率只有2.21，送出221次三振，綜合貢獻值高達6.1（Fangraphs版本），K/9值來到生涯新高的11.34，可惜他在賽季後段因傷缺賽，不然他很有機會能夠入選美聯塞揚獎最後的票選名單當中。

根據《Rotowire》數據顯示，鮑爾生涯面對馬查多一共14個打席，被他敲出4發全壘打以及2支二壘安打，鮑爾的被打擊率高達6成43，被上壘率7成22，馬查多對他的攻擊指數來到2.365，幾乎可說是見一次就暴打一次，也難怪鮑爾會如此高興馬查多前往國聯。

鮑爾開心地與馬查多握手。（圖片取自MLB Cut4）

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