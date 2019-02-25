中職》「後王柏融時代」第3棒呼之欲出？藍寅倫連2場擔綱

Lamigo桃猿隊藍寅倫扛第三棒。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕「後王柏融時代」的Lamigo桃猿第3棒呼之欲出？藍寅倫連2場熱身賽擔任先發第3棒，雖然總教練洪一中表示，今年誰扛第3棒還要看熱身賽表現，目前藍寅倫無疑是優先人選之一。

藍寅倫扛第三棒。（記者廖耀東攝）

猿隊今年熱身賽從石垣島對羅德隊交流賽開始，陣容以年輕球員為主，2場交流賽都由廖健富擔任第3棒，回國後的熱身賽廖健富和陳俊秀各打過1場第3棒，最近2場則都是藍寅倫。

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藍寅倫去年擔任開路先鋒第1棒，打第3棒的這兩場比賽都是首打席就敲安。藍寅倫表示，教練團並沒有和他討論過今年的棒次，如果真的扛第3棒，打擊策略上並不會做什麼改變，還是和以往一樣全力去打每1個打席。

洪一中表示，熱身賽本來就會去做各種嚐試，找出最佳陣容，現在談誰打第3棒還言之過早，要看所有人的表現再做整體考量，可能要3月23日（開幕戰）才會真正確定。

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