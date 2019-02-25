HBL》高苑晉級4強機率大增 松山只能盼光復贏球續命

高苑贏得重要一勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高苑工商在107學年度HBL男子組8強最終戰，靠著林奇翰、吳忠宏、簡賀宇、蔣浩文皆得分雙位數，以78：59力退南湖高中，進帳8強賽的第4勝，也讓松山高中尋求三連霸面臨更大危機。

今日下午5點20分於和平籃球館登場的能仁家商及光復高中之戰，若最終能仁擊敗光復，壓軸登場的松山即使最後打贏南山高中也沒有用，將提前宣告出局，無緣最終4強。

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高苑昨意外敗給東山高中，惹得女教頭田本玉回飯店飆罵全隊，今日團隊皆回神，開賽就打得對手南湖措手不及。林奇翰、吳忠宏皆進帳生涯單場新高20分，雙雙打出生涯代表作，簡賀宇挹注14分、蔣浩文斬獲12分，使高苑有望自105學年度再度前進4強。

高苑林奇翰拼搶南湖林冠融的球。（記者林正堃攝）

高苑林奇翰突破傳球。（記者林正堃攝）

高苑簡賀宇拚搶籃板球。（記者林正堃攝）

高苑楊皓韋上籃得分。（記者林正堃攝）

高苑吳忠宏上籃得分。（記者林正堃攝）

南湖周易暹上籃得分。（記者林正堃攝）

松山在8強賽戰績3勝3敗，如今高苑贏球後，衛冕軍只能寄望光復幫忙擊敗能仁家商，他們再力退南山，才有機會靠著比較得失分，擠下高苑晉級4強。

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