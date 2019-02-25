中職》重返投手丘有譜？王建民：訓練球員為重點

擔任富邦投手教練的王建民，今天上午出席新北市「視障按摩小棧」宣傳記者會，體驗視障按摩。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕目前擔任富邦悍將客座投手教練的王建民，今天上午出席新北市「視障按摩小棧」宣傳記者會，媒體詢問今年登錄為球員的可能性，王建民回應，目前以訓練球員為主要重點，自己能否上場打球，則要視身體狀況而定。

王建民說，今年回來台灣已有半年時間，大部份都在富邦教導球員。

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被問到登錄為球員的可能性，王建民表示，現階段以訓練球員為重點，希望培訓年輕的球員，把球員帶起來，至於自己能不能上場打球，也要看身體狀況。

針對最近味全龍正在挑選總教練，是否有相關接觸？王建民回應，還沒聽到任何訊息，也尚未有接觸。

談到按摩對運動的好處，王建民指出，球員比賽頻繁，需要每天把肌肉放鬆，如果沒有放鬆，就很容易受傷，當他感受到身體的疲勞度或肌肉的緊度時，就會找防護員或按摩師，幫助肌肉放鬆，才能在球場上有好的表現，因此比賽後的隔天去按摩是最舒服的。

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