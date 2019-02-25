籃球》不敗師大多次與達欣過招 NBA等級洋將梅奧也出賽

台師大控球後衛陳又瑋眼角撞傷退場。（記者劉信德攝）



〔記者廖聿偉／桃園報導〕107年度UBA大專籃球聯賽男子組八強賽，迄今不敗之師、拿下15連勝晉級的台灣師範大學，今於下半場傷了主控陳又瑋，所幸隊長周桂羽挺身而出，攻下全場最高22分，率隊81：60擊敗高雄師範大學，拔得頭籌。

台師大連勝壓力大，上半場施展不開，僅取得6分小幅領先；易籃再戰，台師大加強防守，收到成效，一波13：4的攻勢，奠定勝基。

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台師大主控陳又瑋於第三節撞破左眼角，當場血流如注，之後送醫治療，留下5分、5助攻退場，明天能否出賽，仍是未知數。

台師大主帥王志群同時兼任SBL達欣的執行教練，達欣洋將梅奧和麥克連也受邀觀戰，梅奧爆料，「台師大有跟達欣曾打過友誼賽，對部分球員都很有印象。UBA選手基本功和進攻技巧都很出色，未來無可限量。」

談到與達欣交手的經驗，周桂羽透露，「跟達欣交手過多次，但梅奧僅上陣一次，當時全隊都很興奮。」

台師大控球後衛陳又瑋眼角撞傷退場。（記者劉信德攝）



陳又瑋第三節撞破左眼角，當場血流如注，之後送醫治療。（記者劉信德攝）



達欣洋將麥克連（左起）、梅奧和溫立煌場邊觀戰。（記者劉信德攝）



台師大周桂羽跳投。（記者劉信德攝）



台師大總教練王志群。（記者劉信德攝）



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