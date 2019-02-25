網壇天后小威奧斯卡驚豔全場 暴走漫畫澳媒評議未違規

網壇傳奇天后小威廉絲今出席奧斯卡頒獎典禮擔任引言人。歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）盛裝出席第91屆奧斯卡頒獎典禮，這位23座大滿貫女單冠軍不但擔任獲最佳影片提名的《一個巨星的誕生（A Star Is Born）》引言人，她為運動品牌拍攝的廣告「瘋狂去夢（Dream Crazier）」也已同步播放，期待更多女性突破窠臼，勇敢追逐理想。

37歲的小威產後復出，世界職業女單排名重返前10，她在全球矚目奧斯卡舞台上綁著馬尾、著紅黑雙色的亮片低胸禮服驚豔全場，后臨天下的氣勢展露無遺，「年輕時，我們都有夢想，期待能有所成就。做夢很容易，但要讓夢想成真並非易事，無論你的夢想是成為演員、網球運動員，還是像《一個明星的誕生》中艾莉這樣的歌手。」

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為爭取性別平等不遺餘力的小威，近日再為NIKE廣告擔任口白，片中剪輯多位體壇女將經典歷史片段，包括1967年史上首位波士頓馬拉松女性跑者史威澤（Kathrine Switzer）、史上首位在WNBA灌籃的萊絲莉（Lisa Leslie）、NBA史上第一位女性全職助理教練、現於馬刺教練團的哈蒙（Becky Hammon）等。

小威廉絲。（歐新社）

「當我們展露情緒，外界總評為女性太情緒化，若我們想跟男性較勁，人們說我們是瘋子，爭取平等被說成癡人說夢，憤怒則是歇斯底里。」小威口白說：「但當一位曾拿下23冠，生過孩子的母親，重返戰場尋求更多，那更是瘋狂。如果別人覺得妳的夢想太瘋狂，告訴她們什麼叫做瘋狂。」

只不過，人紅是非多，澳洲《前鋒太陽報》（Herald Sun）去年刊登小威在美網決賽時暴怒的諷刺漫畫，遭各界痛批種族和性別歧視，但澳洲媒體評議會裁決，這幅引發爭論的插畫沒有違反媒體規範，「這純粹是利用誇飾法和荒謬感來表達觀點，藉由畫中人物上下跳動時吐掉奶嘴，描繪其幼稚行為。」

澳洲《前鋒太陽報》社論漫畫家發出諷刺作品，遭各界痛批種族和性別歧視。（資料照，取自推特）

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