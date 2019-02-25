MLB》大都會王牌春訓初登板 球速狂飆上看97英里

德葛隆（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌德葛隆（Jacob DeGrom）今日完成了春訓的初登板，雖然他的ERA高達9，但是他飛快的球速顯示出他的調整的進度極佳。

新科國聯賽揚獎得主德葛隆今天在對上白襪隊的比賽中，主投一局失了一分，但最快的球速已經高達97英里（約156公里）。德葛隆受訪時表示，希望接下來的幾次出賽可以把目前過高的ERA降下來。

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去年德葛隆繳出10勝9敗，ERA僅1.70的高水準，但他本季仍抱著謹慎認真的心態來面對今年球季。

德葛隆表示:「在今年的第一次登板前我仍然非常緊張。我希望接下來能多面對打者，讓我的手臂能早日進入狀態。」

對於先前大都會公佈開幕戰的先發投手是「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）而不是他時，他表示今年的目標是讓自己的續航力變得更好，同時在處理跑者方面希望能做得更好，對於自己不是開幕戰先發這件事情他並不在意。

大都會總教練卡拉威（Terry Mickey Callaway）在看完德葛隆的首次先發後表示:「我認為他今年會有更好的表現，同時會有更棒的投球宰制力。」

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