少棒》突破僵局制搶分 桃園龜山奪下富邦盃冠軍

富邦盃台灣12強少棒大賽冠軍戰，龜山國小李立威投打都有貢獻。（記者羅沛德攝）



〔記者林宥辰／台北報導〕台東豐田、桃園龜山本學期已３度在盃賽的冠軍戰遭遇，雙方實力相當，昨富邦盃少棒冠軍戰因雨延到今天，雙方也精銳盡出，鏖戰到正規６局打完以４：４平手，７局又各得１分，戰到８局上，龜山才以連續安打搶分，終場１１：６奪下冠軍。

龜山兩任投手李立威、宋翊偉合力投完整場比賽，兩人在打擊上也有所貢獻，李立威三壘打幫助球隊一度追平，宋翊偉８局安打帶有超前分打點，第４棒的黃天賜也有長打貢獻。

請繼續往下閱讀...

龜山國小李立威。（記者羅沛德攝）



龜山國小宋翊偉。（記者羅沛德攝）

豐田國小推出王牌投手黃義傑先發，但他臨場狀況不佳，保送連連，龜山前兩局也沒能把握良機，僅得１分。龜山教練干易哲指出，賽前觀察黃義傑練投，就認為他狀況不像以往，提醒球員搶到好球數再進攻，不過實戰上對方控球時好時壞，真正要連串攻擊並不容易。

干易哲也說，球隊整體打擊狀況有些低潮，一直都還在調整，「像我們主力打者黃天賜，最後１打席才把握機會敲安，當時鼓勵他，要做英雄就趁這最後一次了。」

龜山國小黃天賜表現優異。（記者羅沛德攝）

富邦盃少棒團體獎

冠軍：桃園龜山

亞軍：台東豐田

季軍：台北福林、桃園仁善（並列）

個人獎

打擊獎：廖宥霖（桃園仁善）

打點獎：蔡韋辰（桃園龜山）

全壘打獎：高士凱（台東豐田）

投手獎：李育朋（桃園仁善）

最有價值球員：黃天賜（桃園龜山）

教練獎：陳明宏（桃園龜山）

富邦明星球員獎

投手：宋翊偉（桃園龜山）

捕手：黃天賜（桃園龜山）

內野手：蔡韋辰（桃園龜山）、凌勝豪（桃園龜山）、邱宇珩（桃園仁善）、薛云澤（台北福林）

外野手：王佑恩（台東豐田）、高士凱（台東豐田）、彭凡（台東豐田）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/