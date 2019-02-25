中職》翁瑋均5局1責失 桃猿擊敗高陽英雄

Lamigo桃猿隊先發投手翁瑋均。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕Lamigo桃猿新人翁瑋均先發5局只有1分責失，牛棚更完封鎖對手攻勢，熱身賽以5:2擊敗韓職二軍華城英雄。

翁瑋均日前對羅德隊交流賽先發1局狂失7分，被擊出5支安打，包括1支全壘打，還投出3次四壞球，今天終於找回自己的投球節奏，前4局只被擊出3支無失分，直到第5局1出局後才被連打3支安打，加上內野守備失誤而失掉2分，共投出5次三振，四壞球和觸身球各1次。

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翁瑋均表示，對羅德隊投得太緊繃，今天比較放鬆，學長們也告訴他，放鬆投球威力就出來了，將來還要加強變化球的細膩度，希望每一球都能投到想要的位置。

猿隊總教練洪一中表示，雖然對手不一樣，今天翁瑋均的整體表現已經好很多，對羅德隊的比賽之後有修正翁瑋均的一些投球小動作，加強變化球的轉速，也提醒他避免一開始就先丟2個壞球，球數領先才能和打者周旋，看起來有針對缺失改進，將來還可以再進步。

猿隊賴智垣、張明翔、黃偉晟和黃子鵬各投1局無失分，新秀賴智垣和張明翔都讓高陽英雄三上三下。

猿隊林泓育2打數都安打，打下1分打點，並有1次四壞球，朱育賢和嚴宏鈞各打下1分打點。

Lamigo桃猿隊投手賴智垣中繼一局，無失分。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿隊投手張明翔。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿林泓育。（記者廖耀東攝）

Lamigo桃猿朱育賢。（記者廖耀東攝）

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