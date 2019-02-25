足球》公然抗命？切爾西門將拒絕換人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭聯賽盃決賽今落幕，曼城擊敗切爾西拿下隊史第6座金盃。除此之外，PK大戰前場上發生插曲，藍軍門將科帕（Kepa Arrizabalaga）拒絕接受主帥薩里（Maurizio Sarri）的換人調度，此舉也引來各界的撻伐。

從影片可以看到，當時兩隊準備進入PK戰，薩里決定換上老經驗的替補門將卡巴耶羅（Willy Caballero），不過場上的科帕卻不聽換人的指令，頻頻向薩里揮手拒絕，也不管隊友路易斯（David Luiz）的好言相勸，堅持要留在場上。

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隨後薩里氣得怒摔東西，並打算直接走回休息室，也不敢相信子弟兵竟會「公然抗命」，切爾西最終也輸了比賽。薩里賽後接受採訪時表示：「這是一個巨大的誤會，因為我認為當門將出現抽筋的情況時，他的身體狀況是不能夠進入PK大戰的。但事實是，他當時並沒有抽筋，凱帕的身體狀況是OK的。」

「當隊醫回到替補席上的時候，我才意識到他並沒有問題，也可以繼續比賽。所以這是一個誤會，科帕是正確的，但他卻用一種錯誤的方法來表達。」

而科帕則透過聲明表示：「首先我對場上的行為感到遺憾，但是我絕對沒有違背教練的任何決定，我只是想表達我還能繼續拼戰，我完全尊重教練和球隊，一切都被誤解了。」

切爾西門將科帕。（路透）

藍軍主帥薩里。（路透）

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