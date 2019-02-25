HBL》「小綠綠」北一女力退苗商 女子組4強全數出爐

北一女擊敗苗商晉4強。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕北一女中高二田桂禎今日在關鍵戰役不想讓父親及教練失望，以三分球百分百命中率，轟進生涯HBL新高15分，助隊以58：52氣走苗栗高商，北一女與衛冕軍普門中學、永仁高中、南山高中確定成為107學年度HBL女子組4強。

小綠綠上次晉級4強是102學年度，近年始終與決賽無緣，上屆更在12強預賽爆冷出局，本屆只能從資格賽一路奮戰，教練駱燕萍認為，「從資格賽開始打起，對球員成長較快，也能及早準備本屆賽事，從沒想過能重返4強。」

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田桂禎此仗三分球4投皆中，成為小綠綠重返4強頭號功臣。她從國中開始打球，爸爸幾乎都會到場給予支持，賽前父親給予不少鼓勵的話，且駱燕萍更給她不少發揮空間。她説：「我前面打得很差勁，所以把這場當最後一場打，不只不想留有遺憾，更不想讓教練、爸爸及到場幫忙加油的同學失望。」

北一女田桂禎飆進4記3分球。（記者林正堃攝）

永仁高中今以85：63大勝南山高中，以8強賽7連勝、本屆12連勝，篤定成為4強頭號種子，3月16日在台北小巨蛋先迎戰北一女，另組4強由普門中學大戰南山高中，贏家就能打最終冠軍賽。

北一女殺進4強，球員們開心慶祝。（記者林正堃攝）

北一女余若綺跳投得分。（記者林正堃攝）

北一女周季葳與苗商王千云爭球。（記者林正堃攝）

苗商廖怡婷上籃得分。（記者林正堃攝）

北一女黃旻瑀上籃。（記者林正堃攝）

北一女重返4強，球員情緒激動抱在一起慶祝。（記者林正堃攝）

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