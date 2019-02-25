HBL》能仁大勝黑馬光復四強出爐 松山三連霸確定夢碎

能仁林彥廷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級8強今日進入最終日賽事，男子組不敗之師能仁家商靠著林彥廷、王翊帆、高錦瑋聯手砍進11顆三分球，以71：53大勝本屆黑馬光復高中，不僅拉出本季15連勝，使「綠色神盾」松山高中即使最後能擊敗南山高中也無用，無緣挑戰隊史第2次三連霸。

本屆男子組4強全數出爐，由能仁、南山、高苑、光復佔據，能仁在3月16日於台北小巨蛋首戰再碰光復，南山將大戰高苑，贏家能進入隔日的冠軍賽，輸家只能打季軍戰。

請繼續往下閱讀...

因高苑工商在早場擊敗南湖高中，使松山的晉級得視能仁、光復之戰的戰果決定。若光復能擊敗能仁，松山只要擊敗南山就能驚險晉級，但光復輸球，松山確定淘汰。

能仁這回面對驚奇光復，即使上半場只以38：35領先，但下半場展現凶猛火力第四節更領先逾20分，以不敗之身踏入台北小巨蛋。「阿美族彈簧腿」林彥廷飆進4顆三分球，攻下20分及14籃板，王翊帆砍進4記三分球，挹注14分，高錦瑋投進3顆三分球，繳出14分、7籃板與6助攻，3人的兇猛火力使光復難以招架。

松山三連霸夢碎。（資料照，記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/