桌球》為贏張本不擇手段！考核沒達標中國桌協主席願罰一年薪

中國桌協主席劉國梁表示，若奧運沒達標，願自罰一年薪水。（資料照，翻攝自網路）

〔體育中心／綜合報導〕長年身為桌壇霸主的中國，幾乎能包辦全年度巡迴賽金牌，然而包括馬龍、張繼科等多位名將飽受傷病折磨，加上日本桌球快速崛起，讓中國桌球隊不得不上緊發條，全力備戰明年登場的東京奧運，去年才上任的中國桌協主席劉國梁，也祭出「不達標便降薪」嚴厲手段，希望能完成奧運奪冠目標。

根據中媒《搜狐體育》報導指出，中國桌協今正式公布東京奧運備戰策略，除了將成立備戰奧運參謀中心外，最大的亮點就是若無法達成號稱史上「最嚴格」的考核標準，包括桌協主席劉國梁在內，恐怕都將接受降薪處分。

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中國桌協今釋出最新國家桌球教練組名單，包括總教練秦志戩、女子隊組長馬琳等過去奪冠名將一字排開，組成豪華陣容，就是為了在東京奧運完成奪冠目標，而最大的對手不是別人，就是將在主場作戰的日本隊。

中國隊去年年終賽在男女單打、雙打就只拿下一座冠軍，選手也不如預期中的穩定，反觀日本不但一舉拿下男單和女雙2座，其中15歲的「怪物少年」張本智和去年先接連擊敗馬龍、張繼科、樊振東三位奧運會世界冠軍，年終賽又擊敗新星林高遠，四度狠創中國桌壇。

為了在明年奧運擊敗日本「怪物少年」張本智和，中國桌協不惜祭出降薪處分。（法新社）

而在女子桌球項目，日本桌球雙嬌平野美宇和伊藤美城也接連戰勝丁寧、朱雨玲、陳夢、劉詩雯等一票中國好手。

《搜狐體育》也指出，為了完成奪冠的終極目標，中國隊除了組成豪華教練團外，也制定了嚴格的處罰措施，主席劉國樑更喊出將與團隊同進退，若京奧無法達成訂下的超高目標，願罰自己一年的薪水。

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