網球》WTA女雙排名力壓詹家姐妹 謝淑薇榮登台灣一姐

謝淑薇女雙世界排名升至17名。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕WTA今天公布最新世界排名， 台灣「網球一姐」謝淑薇挾著杜拜女雙封后餘威，世界女雙排名從22名上升至17名，擠下詹家姐妹花，重返台灣女雙第一的寶座；首闖杜拜女單四強，也讓她的女單排名再度重回第27名。

總獎金282.8萬美元（約8697萬台幣）的杜拜女網錦標賽，謝淑薇雖然在女單4強止步，但順利在女雙與搭檔史崔可娃聯手高捧「阿拉丁神燈」冠軍金盃，好表現也讓單、雙打的世界排名小幅提升，女單排名從31名升至27名，有望突破個人最佳的第23名，而女雙則是上升5名來到第17名，力壓世界排名第18的詹詠然，詹皓晴則是小跌至世界第21。

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陳佩萱和吳芳嫺日前在ITF日本京都女網賽女雙奪下亞軍，本週排名雙雙創下生涯新高，上升了4席排名來到160名。

另外一位18歲的小將梁恩碩，女雙排名也從世界第544升至第520名；25歲台灣網球女將李花塵則是女單排名上升51席，世界排名為551名。

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