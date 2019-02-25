UBA》賽前最後一刻才被登入 韓杰諭揮別傷勢扮奇兵

國立體大15號韓杰諭（右）。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕賽前前一刻才告知被登入在出賽名單中，國立體大「大頭」韓杰諭扮演奇兵，在主力中鋒王柏智扭傷退場後，扛起內線攻守重擔，進帳14分和7籃板，包括末節一次關鍵的三分打，率隊70：58擊敗文化大學。

身高193公分的韓杰諭過去是泰山高中的主力前鋒，無奈高二在HBL八強賽嚴重扭傷，導致半月板破裂，高三又承受二度傷害，去年三月進行左膝前十字韌帶手術，經歷長達9個月的復健，去年12月才正式加入國體大練球。

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國體大到最後一節才甩開文化大學的追擊。總教練桑茂森認為，文化大學靈魂人物就是林秉聖，但防守仍一直出現漏洞，緊要關頭還要派人嚴加看管，才止住失分。

林秉聖此役三分球6投4中，進帳24分，全隊表現最佳。國體大陳維倫進帳15分，關達祐則挹注10分。

國立體大王柏智籃下尋找空檔傳球。（記者劉信德攝）

國立體大林正禁區出手。（記者劉信德攝）

國立體大球員與文化大學球員爭搶球。（記者劉信德攝）

國立體大陳維倫飛身出手投籃。（記者劉信德攝）

國立體大蘇志誠左手挑籃得分。（記者劉信德攝）

國立體大贏得勝利。（記者劉信德攝）

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