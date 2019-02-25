足球》熱刺落後6分沒在怕 凱恩仍相當有信心

凱恩對熱刺相當有信心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱刺上週六爆冷不敵伯恩利，目前落後榜首利物浦達6分，儘管外界認為奪冠相當渺茫，不過熱刺明星前鋒凱恩（Harry Kane）相當有信心，認為球隊仍有機會睽違58年再度拿下金盃。

根據英媒《每日郵報》報導，凱恩受訪時表示：「這個賽季一直都是這樣，很多人早就說熱刺已經退出競爭英超冠軍的行列，但我們會以勝利回應，並出現在爭冠的舞台上。 外界也認為熱刺面臨雙線作戰的壓力，但對我們來說這不是問題，唯一能做的就是照顧好自己，保持健康。」

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談到週六的挫敗，凱恩說：「我們很失望也很慚愧，因為必須加倍努力的時候，我們沒做到，輸掉了一場應該要贏的比賽，尤其是在賽前我們有長達10天的時間來調整。接下來的一週會很艱難，所以球隊必須忘掉這一切，並為接下來的比賽做好準備。」

熱刺2月底到3月初將迎來連3場苦戰，先是在28號凌晨4點迎戰切爾西，接著3月2號將出戰死敵兵工廠，隨後3月6號還要在歐冠16強戰對決多特蒙德，場場硬仗也考驗著凱恩的領導能力。

熱刺明星前鋒凱恩。（路透）

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