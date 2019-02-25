HBL》為尊嚴而戰！松山5分退南山 賽後高三主力都哭

賽前就確定無緣晉級，松山仍拚命擊敗勁敵南山，賽後不少球員噙著淚水離場。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽8強賽今天進入最終日賽事，隨著能仁家商大勝光復高中後，尋求男子組三連霸的松山高中賽前就確定無緣4強，但球員不願就此放棄比賽，靠著林勵、馬建豪、章富溢等高三球員奮起，最終以72：67擊敗勁敵南山高中，用贏球為本季劃下句點，仍帶有一絲絲遺憾，賽後林勵、馬建豪、章富溢、潘宣頤都難過掉下男兒淚。

馬建豪賽後落下男兒淚。（記者林正堃攝）

能仁擊敗光復，8強賽7連勝，篤定榮膺4強頭號種子，光復戰績4勝3敗將排在第4，同樣4勝3敗的南山、高苑分居第2、第3，最悶就是衛冕軍松山即使同樣4勝3敗，但連敗高苑、光復成為重傷害，即使今日擊敗南山也白搭。

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馬建豪砍進8強階段最多的18分及9籃板，林勵11分、5籃板與4助攻，章富溢8分、5籃板，潘宣頤4分、4籃板與3助攻，李毓辰5分、7籃板，李定謀2分、3籃板。主帥黃萬隆坦言，松山主打「Do Our Best」精神，即使確定無緣最後2場比賽，仍希望球員為尊嚴、傳統、榮耀而戰，戰至最後一刻。

松山高中總教練黃萬隆。（記者林正堃攝）



黃萬隆在下半場讓高三球員輪番上陣，希望這批球員能享受、珍惜比賽，而所有人堅持到最後並贏球，正是他想看到的結果。最後，他告訴大家「各位明年見！」

即使賽前就確定無緣晉級，松山同學仍在比賽期間忘情為球員加油，賽後更齊唱校歌，使馬建豪、林勵等高三球員都跟著哭了出來。林勵坦言，賽前看到那麼多人為他們加油，整個感覺十分催淚，也不小心哭了。

雖然確定晉級無緣，松山仍打起精神作戰。（記者林正堃攝）

球迷給球員最大鼓勵。（記者林正堃攝）

松山李毓辰上籃得分。（記者林正堃攝）

松山林勵上籃得分。（記者林正堃攝）

松山潘宣頤搶球得手。（記者林正堃攝）

松山馬建豪賞給南山林心翔一記火鍋。（記者林正堃攝）

松山球員賽後如釋重負。（記者林正堃攝）

松山雖無緣衛冕，不過仍在最後打了一場好球。（記者林正堃攝）

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