MLB》洋基續留重要戰力！端出7年長約留下主力外野手

希克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕希克斯（Aaron Hicks）先前被報導指出洋基正在與他討論延長合約的消息，而根據《YES NETWORK》的記者Jack Curry指出，洋基與希克斯已經完成了一筆長達七年的延長合約。

希克斯從2016年從雙城來到洋基，今年的薪資為600萬美元，他將在今年球季結束後投入自由球員市場。

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根據Joel Sherman的消息指出，希克斯2020-23年的薪水是1050萬美元，2024-25是950萬美元，而球隊還擁有第八年1250萬美元的球員選項和100萬美元的買斷費用。

因為希克斯近年在洋基繳出不錯的成績，所以原本外界認為希克斯至少能拿到比照今年簽約的波洛克（A.J. Pollock）4年5500萬美元的合約，但最後洋基以更長的年限更便宜的價碼留下了這位29歲正值當打之年的外野手，他將成為洋基未來幾年重要的外野戰力。

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